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Общество     21.06.2021 09:14

Синоптики прогнозируют жару до 36 градусов в Москве

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 июня. Mossovetinfo.ru – На предстоящей неделе москвичей ожидают температурные рекорды, столбики термометров поднимутся до +36 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, в течение всей недели температура будет на 13-15 градусов выше климатической нормы июня, что является аномалией.

По прогнозам синоптиков, могут пасть не только температурные рекорды для конкретных дней, но и абсолютный максимум для июня, который был зафиксировано в 1901 году и составляет 34,7 градуса.

При этом, жара в течение недели будет расти. Если в понедельник ожидается 31-33 градуса тепла, то вторник уже 33-35 градусов, а во второй половине недели столбики термометров поднимутся до +36.

В выходные в Москве могут пройти небольшие дожди, однако они не смогут сильно опустить жару, температура опустится до +29.. +31 градуса.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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