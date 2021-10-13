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Общество
14.10.2021, 13:56
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег
14 октября. Mossovetinfo.ru — Первый снег выпадет в Москве 19 октября, однако устойчивый снежный покров еще не сформир...
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Общество
14.10.2021, 09:28
Синоптик предупредил о циклоне, который принесет в Москву ливни
14 октября. Mossovetinfo.ru — Циклон «Балканец» придет в Москву в четверг, 14 октября, и принесет ливневые дожди, сообщ...
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Общество
13.10.2021, 10:18
В ноябре россиян ждут 4 выходных подряд
13 октября. Mossovetinfo.ru — В ноябре россиян ожидают «длинные» выходные, в связи с празднованием Дня народного един...