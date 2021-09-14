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Общество     14.09.2021 15:08

Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

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Теги:  погода  прогноз погоды 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Потепление, которое наблюдалось в Москве в прошедшие выходные, нельзя называть настоящим бабьим летом, заявил в интервью «Радио Sputnik» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Было тепло, было комфортно, но то, что было, нельзя считать бабьим летом. Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в пять-семь суток», - заявил синоптик.

По словам Тишковца, во время настоящего бабьего лета погода должна быть ясной на протяжении всего периода, не должно быть осадков, облачности, ветер должен быть умеренным, температура комфортной.

По прогнозам синоптиков, очередное потепление в Москве ожидается после 17-18 сентября. Однако, по мнению Тишковца, это потепление тоже нельзя будет считать настоящим бабьим летом, так как период потепления будет коротким.

«Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», - отметил синоптик.

С 13 сентября в Москве начался отопительный сезон. В течение пяти дней в Москве должны дать тепло во все жилые дома и социальные объекты.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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