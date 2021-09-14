15:37 В России На портале госуслуг появилась возможность получать выписки из загсов
15:08 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето
14:52 Происшествия Мосгорсуд оставил под арестом пранкера, распылившего баллончик на женщину в парке
13:28 Происшествия Сбой произошел на серой ветке метро днем 14 сентября
12:48 Город (Москва и область) Более 2,3 миллиона заявлений подано москвичами на участие в онлайн-голосовании
09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов
10:18 В России В России упали розничные продажи пива