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Общество     01.06.2021 11:04

Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

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Теги:  погода  прогноз погоды  лето 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Лето 2021 года в Москве ожидается умеренно теплым, с небольшим недобором по осадкам, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха летом на 0,5 – 1,5 градуса превысит средние значения, недобор по осадкам ожидается на уровне 10-20%.

Несмотря на то, что первый день июня выдался достаточно холодным, уже 3-4 июня температура воздуха вернется к климатической норме, а выходные температура вырастет до +23…+28°. Во второй декаде месяца дневная температура будет колебаться от +20 до +25°, при этом водоёмы прогреются до +18…+20°. В третьей декаде июня температура вырастет еще на 1-3 градуса.

В июле синоптики ожидают температуру воздуха на 0,5 градуса выше нормы. За счет сильных ливней может быть превышена норма осадков, однако большого количества дождливых дней не ожидается, в отдельные дни могут быть сильные ливни, однако большинство дней будет солнечными и сухими.

Август ожидается чуть более теплым, чем обычно, температура будет превышать норму на 0,5-1°. Количество осадков в августе ожидается примерно соответствующим климатической норме.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  лето 

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