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Общество     09.09.2021 14:08

Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

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Теги:  погода  прогноз погоды 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 11 и 12 сентября москвичей ожидает по-летнему теплая погода, температура будет выше нормы на 4-5 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха поднимется до +20 градусов. В воскресенье столбики термометров вырастут до +23 градусов, возможен небольшой дождь.

На следующей неделе температура воздуха в Москве начнет снижаться и вернется к климатической норме.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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