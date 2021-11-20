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Общество     26.11.2021 14:29

Смягчить меру пресечения арестованному ректору Шанинки Зуеву просят Путина десятки академиков РАН

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Теги:  Зуев  Сергей Зуев  Шанинка  ректор  Путин  Владимир Путин  открытое письмо  академики 

26.11.2021г., Mossovetinfo.ru - Около 60 академиков написали открытое письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить, смягчить меру пресечения арестованному ректору Шанинки Сергею Эдуардовичу Зуеву (С.Э.Зуеву). Они опасаются, что дело Зуева может стать «новым кошмаром для российской науки и высшей школы». Открытое письмо опубликовала «Новая газета».

В письме Путину отмечается, что за год ректор перенес три серьезные операции и «нуждается в пристальном врачебном контроле».
Авторы письма считают, что обвинения в адрес Зуева «абсурдны», также их смущает «нарочитая жестокость следственных органов». Зуев находится сейчас в СИЗО по обвинению в мошенничестве,

«Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека — С.Э. Зуева. Одним из ключевых прав гражданина (помимо права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство) является право на жизнь. Для С.Э. Зуева каждый день пребывания в СИЗО несет непосредственную угрозу его жизни и здоровью. До окончательного решения суда по его делу ему должна быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу», - говорится в письме Путину.

«Помимо прочего, «дело Зуева» заставляет нас беспокоиться и о судьбе возглавляемого им вуза, завоевавшего себе значительный авторитет и в России, и за рубежом. Более того, претензии, предъявляемые его ректору, могут быть предъявлены любому получателю бюджетных средств в сфере науки, образования или культуры. Когда-то российская власть призывала «прекратить кошмарить бизнес»; сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и Шанинкой не стало бы одним из звеньев нового «кошмара» для российской науки и высшей школы», - пишут академики Президенту.

20 октября, находящегося под домашним арестом ректора «Шанинки» Сергея Зуева увезли в больницу, где ему была сделана операция на сердце.

25 октября более 200 ученых написали Генпрокурору Игорю Краснову просьбу обратить внимание на состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и отказаться от апелляционного представления прокуратуры.

9 ноября Мосгорсуд снова отправил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

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Теги: 
Зуев  Сергей Зуев  Шанинка  ректор  Путин  Владимир Путин  открытое письмо  академики 

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