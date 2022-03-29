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Общество     29.03.2022 20:20

Собянин распорядился об утверждении 15 членов в новый состав Общественной палаты Москвы

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Теги:  Москва  общественная палата  голосование  Собянин  Венедиктов 

29 марта, Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился об утверждении 15 членов нового состава Общественной палаты Москвы (ОПМ). Новый состав в количестве 45 человек начнет работу в апреле. 15 представителей НКО уже утвердила Мосгордума. Оставшаяся часть 15 человек, в соответствии с действующей процедурой формирования ОПМ, будет утверждаться в ближайшие недели уже назначенными членами нового состава палаты.
Члены Общественной палаты Москвы избираются раз в три года.

В новый состав ОПМ, согласно распоряжению Собянина вошли: Виктор Блажеев, Норайар Блудян, Константин Горяинов, Иван Демидов, Татьяна Кривенко, Сергей Куликов, Мария Лазутова, Марьяна Лысенко, Денис Проценко, Константин Ремчуков, Вычеслав Сивко, Софья Троценко, Арина Шарапова, Михаил Швыдкой, Александр Щипков.

Эксперты отмечают, что в «списке мэра» нет кандидатуры Алексея Венедиктова, которого ранее Собянин представлял в состав ОПМ неоднократно. Комиссия, возглавляемая Венедиктовым, вела в предыдущие большую работу по снижению фальсификаций на выборах в Москве. В последние годы Венедиктов и «его» комиссия активно продвигали так называемое Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года «перевернуло» результаты голосования в большинстве одномандатных округов Москвы. Доклад экспертов о ДЭГ на выборах в Москве 2021 года, несмотря на многократные сообщения о подготовке такого доклада, так и не был представлен общественности Общественной палатой Москвы нынешнего состава.

27 февраля 2021 года Заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить в палате досрочное завершение голосования по вопросу установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади.

Напомним, что 3 марта 2022 года Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале.

12 апреля 2019 года завершилось формирование III созыва Общественной палаты города Москвы в количестве 45 человек. ИА «Моссовет» опубликовало состав Общественной палаты Москвы III созыва.

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Теги: 
Москва  общественная палата  голосование  Собянин  Венедиктов 

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