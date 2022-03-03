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Общество     03.03.2022 10:43

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции

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Теги:  Эхо Москвы  Венедиктов  Алексей Венедиктов 

3 марта. Mossovetinfo.ru - Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» в четверг большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта. Об этом сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале. Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам «Эха Москвы» в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

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Теги: 
Эхо Москвы  Венедиктов  Алексей Венедиктов 

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