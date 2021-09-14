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Общество     14.09.2021 17:00

«Справедливая Россия - За Правду» начинает сбор подписей за отставку Антона Силуанова

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Теги:  Справедливая Россия  Справедливая Россия - З Правду 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия - За Правду» начинает сбор подписей за отставку министра финансов России Антона Силуанова, сообщил глава партии Сергей Миронов в ходе всероссийской пресс-конференции «Справедливый наблюдатель - защитим каждый голос».

Миронов напомнил, что фракция СР в Госдуме внесла поправку в Конституцию об обязательной индексации пенсий не реже раза в год. В результате это стало конституционной нормой. Президент дважды давал правительству поручения на эту тему, однако никаких решений принято не было. В результате правительство задолжало пенсионерам 1,5 триллиона рублей.

«Не выполнять поручения Президента, игнорировать нормы Конституции никому не позволено. Если этот господин называет пенсии некоей компенсацией за потерю работы, а не заработанными деньгами, ему не место в Правительстве», - заявил Миронов.

Кроме того, лидер справедливороссов заявил, что партия также потребует отставки председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Миронов заявил, что очередное повышение ключевой ставки в ближайшее время скажется на ценах в магазинах.

В заключение Миронов призвал избирателей помнить, что, выбирая новый состав Госдумы, они фактически выбирают новое правительство. «И каким оно будет? Таким, которое повышает пенсионный возраст, не индексирует пенсии, не повышает зарплаты и стипендии? Или иным, тем, которое будет работать для людей? Думайте об этом, когда пойдете на голосование», - заявил Миронов.

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Теги: 
Справедливая Россия  Справедливая Россия - З Правду 

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