Справедливороссы заявили о недопустимости принудительной вакцинации

25 июня. Mossovetinfo.ru -

Заявление Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ о недопустимости принудительной вакцинации

25 июня 2021

На сегодняшний день вновь остро встала проблема распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов власти и работодателей относительно необходимости вакцинации. Вместе с тем на уровне федерального законодательства норма об осуществлении обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции отсутствует.



Российская Федерация одной из первых разработала и внедрила признанные во всём мире и показавшие свою высочайшую эффективность вакцины. Несмотря на наличие таких вакцин, предпринимаемые государством меры по повышению темпов вакцинации среди граждан, очевидно, являются недостаточными.



Очевидно, что отказ граждан от добровольной вакцинации связан, прежде всего, с высоким уровнем недоверия к властям страны. Такое недоверие вызвано отсутствием просветительской работы среди граждан о необходимости и важности вакцинации при пандемии.



К сожалению, на протяжении всего периода с момента появления вакцины государство ограничивается лишь исключительно административными мерами и давлением на граждан. Органами государственной власти субъектов при этом принимаются резонансные и спорные решения по ограничению социальных, трудовых и иных прав граждан, зачастую противоречащие федеральному законодательству.



Вместо вразумительной разъяснительной работы с гражданами начинает преобладать административное давление, что справедливо воспринимается людьми как нарушение их права на отказ от вакцинации, гарантированное законом.



Совершенно очевидно, что принимаемые в Российской Федерации как в федеративном государстве решения органов государственной власти не должны различаться в зависимости от субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день принимаемые в отдельных регионах меры ставят граждан в неравное положение относительно граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации. Все это приводит к обострению ситуации и справедливому нарастанию недовольства в обществе. Государство в столь сложной ситуации должно оставаться партнером и помощником для своих граждан, а не быть диктатором.



В равной степени это касается и вопросов дополнительных расходов граждан, возникающих в связи с необходимостью получения тестов на новую коронавирусную инфекцию и других расходов. Государство, безусловно, должно гарантировать бесплатность всех проводимых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией процедур и услуг.



Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ убеждена, что вакцинация – важное и нужное дело. Более того, сегодня – это настоятельная необходимость. Вместе с тем мы также убеждены, что решение о том, делать прививку или нет, должно оставаться правом каждого человека, основываться, в том числе, на особенностях его здоровья и ни при каких обстоятельствах не затрагивать трудовых и иных прав граждан.



Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ заявляет, что государство должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и её последствия. В целях практической реализации механизмов такой ответственности необходимо:



1) Обеспечить на федеральном уровне единые подходы в принимаемых органами государственной власти мерах и решениях;



2) Разработать и принять новый федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, включающий в себя нормы прямого действия относительно добровольной и обязательной вакцинации, эпидемиологических показаниях др. Недопустимо решать вопросы, затрагивающие права и законные интересы наших граждан "по усмотрению" тех или иных чиновников, как правило, регионального уровня;



3) Установить порядок ответственности, в том числе, материальной, государства перед гражданами за возможные негативные последствия вакцинации, в том числе для здоровья граждан и их детей;



4) Определить ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также работодателей за принуждение граждан к вакцинации в случаях, если она не носит обязательный характер;



5) Ввести бесплатное тестирование, а также бесплатную реализацию иных процедур, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в отношении граждан;



6) Определить на федеральном уровне меры поощрения граждан, принявших решение о вакцинации.



Власть должна нести полную политическую, юридическую и моральную ответственность перед обществом за принимаемые решения!