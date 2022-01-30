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Общество     30.01.2022 11:14

Спрос на квартиры в обозримом будущем однозначно будет сокращаться - «Известия»

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Теги:  жилье  ипотека  цены  прогноз 

30 января. Mossovetinfo.ru - Из-за однозначного снижения спроса на квартиры в обозримом будущем цены на квартиры пойдут вниз, либо будут расти гораздо медленнее, чем в два предыдущих года, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов и также - проведенные исследования. Эксперты отмечают, что некоторый рост цен может быть только по отдельным объектам, ожидают «заморозку» цен и даже дисконты.

Причиной такого изменения тренда на рынке жилья стало увеличение ставок тпо ипотеке и корректировка россиянами планов по покупке недвижимости. 34% респондентов недавнего исследования платформы Online-Ipoteka,хотели ранее взять ипотеку в этом году, но теперь передумали. Почти половину не устроил рост процентов по займам, еще 29% — цены на недвижимость, 15% не нашли подходящее жилье и 9% отложили решение из-за пандемии.

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Теги: 
жилье  ипотека  цены  прогноз 

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