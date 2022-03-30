 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     30.03.2022 09:34

Стартовал проектный акселератор для молодежи по реализации идей по развитию Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  молодежь  активизм  проекты  акселератор  Округа 

30 марта, Mossovetinfo.ru - Московские власти объявили о старте проектного акселератора «Округа» по реализации идей по развитию города c привлечением молодежи.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что участниками проекта станут молодые москвичи — старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты и волонтеры, которые вместе с наставниками смогут предложить собственные инициативы по развитию различных сфер жизни города.

Встречи и мероприятия акселератора пройдут на базе 11 образовательных площадок в разных округах Москвы. Лучшие идеи будут реализованы. Защита проектов пройдет в конце июня.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  молодежь  активизм  проекты  акселератор  Округа 

Возврат к списку

Лента новостей

09:34 Общество Стартовал проектный акселератор для молодежи по реализации идей по развитию Москвы

07:23 В России По ставке в 9,5% начнут рассчитывать штрафы и пени за неоплату ЖКУ

20:20 Общество Собянин распорядился об утверждении 15 членов в новый состав Общественной палаты Москвы

15:44 Город (Москва и область) В Московской области проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

Актуальные материалы

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru