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Общество     08.06.2021 14:04

Суд утвердил приговор Любови Соболь по делу о проникновении в жилище

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Теги:  суд  Любовь Соболь  приговор 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Перовский районный суд Москвы утвердил приговор оппозиционному юристу Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужое жилище.

15 апреля Любовь Соболь была приговорена по данному делу к году исправительных работ условно и удержанию 10% заработка.

Соболь не признала свою вину, приговор был обжалован, однако Перовский суд отклонил апелляцию.

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Теги: 
суд  Любовь Соболь  приговор 

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