 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Общество     02.07.2021 16:00

Суд в Москве арестовал Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  Виктор батурин  арест  мошенничество 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Басманный районный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, который подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Днем ранее адвокат Батурина Татьяна Тонева сообщила о том, что Батурин был задержан, в его отношении ведутся следственный действия. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  Виктор батурин  арест  мошенничество 

Возврат к списку

Лента новостей

16:19 Другое Черчесов не собирается покидать пост главного тренера сборной

16:00 Общество Суд в Москве арестовал Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество

15:53 Город (Москва и область) Началась работа над новым генеральным планом Москвы

14:36 Власть Путин отменил обязательное прохождение техосмотра для получения ОСАГО

14:23 Власть Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Актуальные материалы

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru