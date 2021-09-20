Другие материалы
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Общество
21.09.2021, 18:35
ЦИК назвал чисто мандатов, которое получат партии в Госдуме восьмого созыва
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком назвал число мандатов, которое получат партии в составе Госдумы VIII созы...
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Общество
21.09.2021, 12:42
На Новодевичьем кладбище открыт памятник Юрию Лужкову
21 сентября. Mossovetinfo.ru - Скульптурное надгробие с памятником-колонной торжественно открыто в 85-ю годовщину со д...
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Общество
20.09.2021, 15:24
Явка на выборах в Госдуму по России превысила 51%
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Итоговая явка на выборах в Госдуму в целом по России составила 51,68%, сообщила глава Цент...