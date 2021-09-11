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Общество     11.09.2021 13:58

ЦИК не планирует возвращаться к открытой трансляции с участков на выборах

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Теги:  ЦИК  выборы  видеонаблюдение  Элла Памфилова  Памфилова 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – ЦИК не планирует возвращаться к открытой трансляции с участков на выборах. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

По мнению главы ЦИК, схема видеонаблюдения на избирательных участках, когда трансляция идет только на служебный портал, оптимальна в нынешних условиях

Памфилова со ссылкой на специалистов отметила, что при открытой трансляции могут возникнуть проблемы с безопасностью: «Может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок».

Оценить, как работает новая система, ЦИК планирует после выборов. «И будем двигаться дальше. Но возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем», - сказала Памфилова.

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Теги: 
ЦИК  выборы  видеонаблюдение  Элла Памфилова  Памфилова 

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