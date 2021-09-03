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Общество     03.09.2021 16:29

ЦИК отправил в Королев опергруппу из-за статьи о тренинге по нарушениям

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Теги:  ЦИК  Центризбирком  выборы  выборы в Госдуму  комиссия  фальсификации  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  Московская область 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Оперативная группа Центризбиркома направлена в подмосковный Королев из-за сообщения о «тренинге по нарушениям», сообщается в telegram-канале ЦИК.

Ранее «Новая газета» опубликовала статью, в которой привела аудиозапись совещания по «фальсификации выборов».

После выхода статья ЦИК направил официальные письма Генеральному прокурору, главе СК РФ, губернатору Московской области, а также председателю областной избирательной комиссии.

Центризбирком просит расследовать возможные факты злоупотреблений и в случае, если факты подтвердятся, обеспечить «неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более если это будет квалифицировано, как групповой сговор».

Также Центризбирком настоятельно просит в кратчайшие сроки принять все меры для недопущения фальсификаций.

Своего представителя в Королев направила также избирательная комиссия Московской области.

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Теги: 
ЦИК  Центризбирком  выборы  выборы в Госдуму  комиссия  фальсификации  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  Московская область 

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