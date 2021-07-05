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Общество     05.07.2021 11:10

Умер режиссер Владимир Меньшов

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Теги:  Владимир Меньшов  смерть 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Известный кинорежиссер, актер, сценарист, продбссер, телеведущий и педагог Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте киноконцерна «Мосфильм».

Сообщается, что Меньшов скончался в результате последствия коронавирусной инфекции.

Меньшов входил в федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» на выборах в Госдуму.

О дате и времени прощания с Меньшовым станет известно позже.

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Теги: 
Владимир Меньшов  смерть 

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