Сообщается, что Меньшов скончался в результате последствия коронавирусной инфекции.









Меньшов входил в федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» на выборах в Госдуму.

5 июля. Mossovetinfo.ru - Известный кинорежиссер, актер, сценарист, продбссер, телеведущий и педагог Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте киноконцерна «Мосфильм».О дате и времени прощания с Меньшовым станет известно позже.