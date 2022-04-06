Умер Владимир Жириновский

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Умер Владимир Жириновский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 76 лет.



«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», - написал Володин.



25 апреля Жириновскому исполнилось бы 76 лет.