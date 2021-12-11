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Общество     11.12.2021 09:55

Уже 609 тыс. человек оформили в Москве единый читательский билет (ЕЧБ) - Наталья Сергунина

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Теги:  Москва  библиотеки  фонд  читательский билет  ЕЧБ  Сергунина 

11 декабря, Mjssjvetinfo.ru — Единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги во всех библиотеках Москвы, подведомственных департаменту культуры города, уже оформили 609 тыс. человек. С начала года по нему выдано 7,6 млн изданий, - сообщила заместитель мэра Натальи Сергуниной.

«Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 млн изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тыс. человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 млн изданий», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Об этом информирует портал правительства Москвы. В материале сообщается, порядок получения и пользования читательским билетом (ЕЧБ), его электронной версией, «возможность бронировать библиотечные книги онлайн на mos.ru.».

В мае 2021 года сообщалось, что в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился новый фильтр, помогающий найти нужную книгу.

В августе 2019 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что читательский билет уже получили более 200 тысяч москвичей.

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Теги: 
Москва  библиотеки  фонд  читательский билет  ЕЧБ  Сергунина 

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