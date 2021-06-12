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Общество     12.06.2021 12:26

В 2021 году акцию "Бессмертный полк" очно проводить не будут

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Теги:  Москва  пандемия  акция  Бессмертный полк  Цукаева 

12 июня. Mossovetinfo.ru – Организаторы акции «Бессмертный полк" сообщили, что не будут проводить в 2021 году акцию очно.
Напомним, что в День Победы 9 мая акция прошла онлайн, однако организаторы планировали провести ее в традиционном формате 24 июня.

Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране, поскольку во время шествия не получится выполнить требования Роспотребнадзора, сообщила ИА МОССОВЕТ сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В апреле Е.Цукаева сообщала на пресс-конференции, что шествие «Бессмертного полка» в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

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Карта места

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Теги: 
Москва  пандемия  акция  Бессмертный полк  Цукаева 

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