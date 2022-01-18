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Общество     18.01.2022 14:18

В «Черной книге» эпохи Собянина в 2021 году перечень утрат возрос с 220 до 250 объектов - АРХНАДЗОР

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Теги:  Архнадзор  Черная книга  Собянин  перечень утрат  2021 год 

18 января, Mossovetinfo.ru - По итогам минувшего 2021 года перечень утрат в «Черной книге» эпохи Собянина возрос с 220 до 250 объектов. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в общественном движении Архнадзор после того, как был пополнен электронный каталог утрат московского наследия при действующей администрации города, с октября 2010 года.

В Арзнадзоре отмечают, что в перечень вошло за год 30 утрат что достигает показателей аналогичных пиков 2013 и 2016 годов, максимальных для десятилетия.

Среди утрат года — часть Трехгорного (Бадаевского) завода, сносы Трамвайного депо имени Апакова на Шаболовке, промышленного холодильника «Унион» на Дубининской улице, корпусов Русаковского жилмассива на одноименной улице, Училище имени принца Ольденбургского с домовой церковью Александра Невского в Бригадирском переулке, Убежище для слепых мужчин с церковью Трифона мученика на Подольском шоссе и другие.

Книга опубликована под одноименным баннером на сайте Архнадзора.

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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  Черная книга  Собянин  перечень утрат  2021 год 

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