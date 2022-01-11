 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Общество     11.01.2022 09:37

В Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции – президент

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Казахстан  Токаев  ОДКБ  парламент  Смаилов 

11 января. Mossovetinfo.ru - В Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции и через два дня начнётся вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны. Об этом, по сообщению РИА Новости сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января.

Ситуация во всех регионах стабильная. Предполагается, что потребуется не более 10 дней для вывода контингента ОДКБ.

Президент получил согласие нижней палаты парламента о назначении Алихана Смаилова на пост премьер-министра и подписал указ о его назначении.

Вечером 5 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП. 6 января было принято решение о направлении на ограниченный по времени период Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Казахстан  Токаев  ОДКБ  парламент  Смаилов 

Возврат к списку

Лента новостей

09:37 Общество В Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции – президент

13:14 Мнения Путин: внутренние и внешние деструктивные силы воспользовались протестными акциями по поводу цен на топливо в Казахстане

10:42 Общество Вступила в силу статья УК об уголовном наказании для лихачей, лишенных прав

09:15 Город (Москва и область) Сильный снегопад ожидается в Москве после 15 часов 9 января

09:01 Город (Москва и область) До минус 20 градусов в Москве может опуститься температура 11-12 января

Актуальные материалы

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

19:21 Город (Москва и область) Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru