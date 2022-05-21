В Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования

21 мая. Mossovetinfo.ru - На круглом столе в Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования, находящихся в шаговой доступности в разных районах Москвы. «Москвичи сталкиваются с трудностями в получении образовательных услуг рядом с домом, в пешей доступности», сообщил Председатель комиссии МГД по образованию Евгений Бунимович.



Согласно исследованию, о котором сообщил Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, средний индекс обеспеченности 125 муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округов Москвы составляет 0,83 (норма 0,9-1,1) и в целом отражает дефицит. «Профицитным округом в Москве является Зеленоградский. В границах нормы находятся Центральный, Западный, Юго-Западный, Восточный. Дефицитные округа – Южный, Юго-Восточный, Северный, Северо-Восточный, Новомосковский, крайне дефицитный – Троицкий», - сообщил Реморенко.



В ходе круглого стола поступили предложения: обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру вместе с возведением первой очереди жилья; пересмотреть методику расчетов обеспечения жителей местами в муниципальных образовательных организациях.