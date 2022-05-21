 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     21.05.2022 10:13

В Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  образование  доступность  власть  эффективность  Мосгордума 

21 мая. Mossovetinfo.ru - На круглом столе в Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования, находящихся в шаговой доступности в разных районах Москвы. «Москвичи сталкиваются с трудностями в получении образовательных услуг рядом с домом, в пешей доступности», сообщил Председатель комиссии МГД по образованию Евгений Бунимович.

Согласно исследованию, о котором сообщил Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, средний индекс обеспеченности 125 муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округов Москвы составляет 0,83 (норма 0,9-1,1) и в целом отражает дефицит. «Профицитным округом в Москве является Зеленоградский. В границах нормы находятся Центральный, Западный, Юго-Западный, Восточный. Дефицитные округа – Южный, Юго-Восточный, Северный, Северо-Восточный, Новомосковский, крайне дефицитный – Троицкий», - сообщил Реморенко.

В ходе круглого стола поступили предложения: обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру вместе с возведением первой очереди жилья; пересмотреть методику расчетов обеспечения жителей местами в муниципальных образовательных организациях.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  образование  доступность  власть  эффективность  Мосгордума 

Возврат к списку

Лента новостей

10:49 В России Россия остановила поставки газа в Финляндию

10:13 Общество В Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования

21:18 Город (Москва и область) В центре Москвы 22 мая из-за полумарафона изменятся маршруты ряда автобусов

17:47 В России Заявления для оформления отсрочки от армии более 8,7 тыс. своих специалистов направили ИТ-компании

09:33 Город (Москва и область) В ночь с 21 на 22 мая пройдет общегородская акция «Ночь в музее»

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru