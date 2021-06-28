11:47 Город (Москва и область) В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»
11:42 Город (Москва и область) В Москве обновлен суточный максимум смертности от коронавируса
11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат
10:44 Мнения Ученые оценили перспективы дальнейшего развития пандемии в России
09:59 Мнения Вирусолог: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса
13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»
11:23 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан