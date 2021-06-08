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Общество     08.06.2021 07:54

В Москве 8 июня будет тепло и дождливо, возможен град

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Теги:  погода  прогноз погоды 

8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве днем во вторник, 8 июня, пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В столице будет жарко – до 25 градусов тепла. Атмосферное давление днем составит 745 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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