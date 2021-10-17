В Москве четвертый день подряд фиксируется более 6,5 тысячи новых случаев COVID-19

17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве четвертый день подряд фиксируется более 6,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, за сутки выявлено 6740 новых случаев COVID-19.



За сутки госпитализировано 1357 человек, на ИВЛ находится 631 человек. Выздоровели еще 3 206 человек. В столице за сутки скончались 70 пациентов



За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 997 летальных исходов.