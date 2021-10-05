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Общество     05.10.2021 09:40

В Москве четвертый день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление

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Теги:  погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорды 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Синоптики в Москве четвертый день подряд фиксируют рекордно высокое атмосферное давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Леус сообщил, что уже ночью в Москве было зафиксировано атмосферное давление в 765,6 миллиметров ртутного столба. Это новый рекорд для 5 октября, предыдущий был установлено в 2010 году и составил 763,2 миллиметра ртутного столба. Окончательное значение рекорда станет известно по итогам дня

Атмосферное давление в Москве в последние дни превышает норму на 18-20 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве будет расти с воскресенья и достигнет пиковых значений 6-7 октября.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорды 

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