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Общество     14.09.2021 10:30

В Москве до конца дня 14 сентября ожидается сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение  ветер 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца дня 14 сентября в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 14-18 метров в секунду, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует автомобилистам не парковать автомобили под деревьями.

Во время нахождения на улице рекомендуется обходить шаткие и рекламные конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение  ветер 

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