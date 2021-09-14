В Москве до конца дня 14 сентября ожидается сильный ветер

14 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца дня 14 сентября в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 14-18 метров в секунду, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.



В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует автомобилистам не парковать автомобили под деревьями.



Во время нахождения на улице рекомендуется обходить шаткие и рекламные конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра.