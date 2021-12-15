В Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

15 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве на неделе с 20 по 26 декабря ожидаются 20-градусные мороза. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».



До минус 20 градусов в столице ожидается в ночь на вторник. Днем во вторник будет около 14 градусов мороза. Такая погода продержится в течение нескольких дней.



В последние выходные декабря температура воздуха повысится до минус 8-6 градусов.