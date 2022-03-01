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Общество     03.03.2022 15:10

В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

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Теги:  Москва  оперштаб  публичные мероприятия 

3 марта. Mossovetinfo.ru. Ограничения, действующие при проведении публичных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом остаются в силе, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что московские власти отменили ряд ограничений, веденных из-за пандемии коронавируса. В том числе мэр Москвы Сергей Собянин своим Указом отменил QR-коды в Москве и снял ограничения на массовые мероприятия в сфере спорта и культуры.

Ношение масок остается необходимым условием нахождения в общественных местах и городском транспорте.

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Карта места

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Теги: 
Москва  оперштаб  публичные мероприятия 

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