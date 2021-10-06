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Общество
07.10.2021, 14:45
В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября
7 октября. Mossovetinfo.ru – Рекорд атмосферного давления для 7 ноября установлен в Москве, сообщает РИА Новости со с...
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Общество
07.10.2021, 09:05
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
7 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщает РИА Новости со ссы...
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Общество
06.10.2021, 09:03
В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 6 октября
6 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду утром установлен рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщает Р...