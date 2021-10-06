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Общество     07.10.2021 14:45

В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября

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Теги:  погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорды 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Рекорд атмосферного давления для 7 ноября установлен в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Тишковец рассказал, что на метеостанции ВДНХ было зафиксировано атмосферное давление в 769,6 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году и составил 767.2 миллиметра ртутного столба.

Рекорды атмосферного давления фиксируются в Москве шестой день подряд. По мнению синоптиков, в пятницу, 8 октября атмосферное давление также может оказаться рекордным, однако пик уже пройден и в дальнейшем атмосферное давление начнет падать.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  атмосферное давление  рекорды 

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