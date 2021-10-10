В Москве выявлено еще 4610 случаев COVID-19

10 октября. Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве выявлено 4610 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки госпитализированы 1 178 человек, скончались 72 пациента. На ИВЛ находится 496 человек.



В городе выздоровели ещё 2 177 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.