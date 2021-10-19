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Общество     19.10.2021 12:26

В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19

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Теги:  COVID-19  Москва 

19.10.2021г.  Mossoverinfo.ru - Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 5 700 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек.

Скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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Карта места

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Теги: 
COVID-19  Москва 

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