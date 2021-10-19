В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19

19.10.2021г. Mossoverinfo.ru - Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 5 700 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек.



Скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.