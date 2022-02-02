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Общество     02.02.2022 09:56

В муниципальных округах Москвы начали сокращать численность депутатских советов - “Ъ”

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Теги:  Москва  депутаты  муниципальные  выборы  Единая Россия  КПРФ  Справедливая Россия 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - По итогам осенних муниципальных выборов Москва потеряет более 230 из 1,5 тыс. местных депутатов в связи с сокращением численности депутатских советов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" (“Ъ”). Поводом для сокращений стали принятые в конце 2021 года поправки в законодательство, регулирующие количество депутатов в зависимости от численности избирателей.

Как минимум в восьми районах Москвы решение о сокращении численности депутатов уже принято и опубликовано на сайтах советов: в Свиблово число депутатов уменьшено с 12 до 10, в Коптево, Пресненском и Тимирязевском районах — с 15 до 12, в Бирюлево Восточном, Зябликово, Орехово-Борисово Северном и Таганском — с 15 до 10. Также “Ъ”, ссылаясь на опрошенных депутатов, сообщает, что сокращение произошло или включено в повестку еще десяти районов, однако на сайтах муниципалитетов подтверждений этому нет.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и МСУ Андрей Максимов отмечает, что вопрос количества муниципальных депутатов остается дискуссионным много лет и никаких методик для расчета нагрузки на депутатов не существует.

11 сентября 2022 года в 124 районах в Москве будут избраны новые составы советов депутатов. На предыдущих выборах, проведенных в единый день голосования 10 сентября 2017 года на 1502 мандата претендовало свыше 7513 кандидатов. Средний возраст кандидатов от 30 до 50 лет. Явка на выборах составила 14,82 %. Состав муниципальных депутатов обновился на 68%.

По итогам выборов 2017 года в 31 районе "Единая Россия" либо не получила мандатов, либо оказалась в меньшинства, а в 5 районах оппозиция и ЕР получили равное количество мандатов.

ЕР, оценивая свои итоги, отмечала, что по итогам выборов в 2012 году у ЕР было 800 мандатов и поэтому руководство городской организации ЕР полагало, что москвичи стали больше доверять ЕР. По итогам выборов 2017 года в 55 районах города все муниципальные депутаты представляют партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 41 районе у ЕР большинство.

По итогам муниципальных выборов 2017 года парламентские оппозиционные партии "провалились" в Москва. КПРФ получила мандатов в три раза меньше, ЛДПР — более чем в 5 раз меньше, а "Справедливая Россия" ухудшила свой прежний результат более чем в 12 раз. В то же время по итогам выборов в суды было подано 532 жалобы на разного рода нарушения, что явилось самым высоким показателем в России.

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Теги: 
Москва  депутаты  муниципальные  выборы  Единая Россия  КПРФ  Справедливая Россия 

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