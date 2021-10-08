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Общество     08.10.2021 12:13

В России вновь обновлен максимум по числу умерших за сутки от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

8 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 936 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый максимум суточной смертности от коронавируса за все время пандемии. Предыдущий максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован 6 октября, когда сообщалось о 929 умерших за сутки.

Также за прошедшие сутки в России было выявлено 27 246 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 20 566 пациентов из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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