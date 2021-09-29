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Общество     29.09.2021 11:59

В России вновь зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 857 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии. Днем ранее сообщалось, что от коронавируса за сутки скончались 852 человека.

Всего за прошедшие сутки в России было зафиксировано 22 430 новых случаев заражения коронавирусом. От коронавируса вылечились 18 456 человек из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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