В РПЦ рекомендуют не совершать в этом году массовых крещенских купаний

17 января. Mossovetinfo.ru - Из-за неблагополучной эпидемической ситуации в Русской православной церкви рекомендуют в этом году не крещенских купаний.



Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сказал, что сейчас нежелательны любые массовые скопления людей и лучше их избежать.



В то же время врачи предупреждают о вспышке "омикрона" уже в феврале и ожидают, что через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная.



В январе 2020 года в Москве на Крещение были доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний.