В столичном регионе из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

17 января. Mossovetinfo.ru - В Москве и Московской области Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.



Также сообщается, что мощный североатлантический циклон принесет снегопады. Снегопады ожидаются всю неделю и по прогнозу в этот период выпадет до половины месячной нормы осадков.



Будет ветрено — до 17 метров в секунду во время порывов.



Значительно ниже нормы упадет давление воздуха - до 725 миллиметров ртутного столба.