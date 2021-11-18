В центре России синоптики ждут аномальный мокрый снегопад и барическую "пилу"

18 ноября, Mossovetinfo.ru - Синоптики ждут на выходных в Центральной России аномально мощный снегопад, резкую смену атмосферного давления. Об этом 18 ноября написал в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



По данным синоптика центра "Фобос", Центральная Россия вскоре окажется в "барической пропасти" из-за циклона "Ульрих".



По словам синоптика, в субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.



Циклон "принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема", — сообщил Тишковец.