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Общество     18.11.2021 13:59

В центре России синоптики ждут аномальный мокрый снегопад и барическую "пилу"

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Теги:  Москва  снегопад  Ульрих  Фобос  Тишковец 

18 ноября, Mossovetinfo.ru - Синоптики ждут на выходных в Центральной России аномально мощный снегопад, резкую смену атмосферного давления. Об этом 18 ноября написал в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика центра "Фобос", Центральная Россия вскоре окажется в "барической пропасти" из-за циклона "Ульрих".

По словам синоптика, в субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

Циклон "принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема", — сообщил Тишковец.

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Карта места

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Теги: 
Москва  снегопад  Ульрих  Фобос  Тишковец 

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