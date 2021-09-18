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Общество     18.09.2021 12:33

В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию

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18 сентября. Mossovetinfo.ru – В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Обращения поступили из 45 российских регионов. В том числе, в 32 случаях сообщается о принуждении к участию в электронном голосовании, еще в 16 случаях речь идет о принуждении к голосованию за конкретного кандидата.

Памфилова рассказала, что все обращения переправлены в прокуратуру, Следственный комитет, а также главам регионов, из которых пришли обращения.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Мосгордуму-2021  выборы в Госдуму-2021  Щукино  выборы в Госдуму  Госдума  Мосгордума  ДЭГ  онлайн-голосование 

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