17 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDOS-атаках на дистанционное электронное голосование в Москве.«Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», - сказал Венедиктов журналистам.На дистанционное электронное голосование в Москве зарегистрировались более двух миллионов человек.Смотрите также: