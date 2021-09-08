8 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководители промышленных предприятий оказывают давление на сотрудников, с целью заст...

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая ж...