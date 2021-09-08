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Верховный суд утвердил решение о снятии с выборов Льва Шлосберга
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России отклонил кассационную жалобу депутата Псковского областного соб...
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Опрос ВЦИОМ показывает наличие давления на избирателей со стороны руководителей предприятий
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Руководители промышленных предприятий оказывают давление на сотрудников, с целью заст...
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08.09.2021, 13:39
Евгений Зиничев. Биография
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая ж...