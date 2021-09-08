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Общество     09.09.2021 12:24

Верховный суд утвердил решение о снятии с выборов Льва Шлосберга

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Теги:  Верховный суд  Лев Шлосберг  выборы  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  отмена регистрации 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России отклонил кассационную жалобу депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга на отмену его регистрации в качестве кандидата в Госдуму, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, Шлосберг окончательно потерял возможность принять участие в предстоящих выборах в Госдуму. 

Шлосберг планировал идти на выборы от партии «Яблоко» по Ховринский одномандатному избирательному округу № 207. Однако Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга. Позднее апелляционный суд отклонил апелляцию Шлосберга на решение Мосгорсуда. После этого Центризбирком исключил Шлосберга из федерального списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве.

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Карта места

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Теги: 
Верховный суд  Лев Шлосберг  выборы  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  отмена регистрации 

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