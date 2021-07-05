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14:13 Город (Москва и область) В Подмосковье начала работать система контроля за пунктами вакцинации
13:39 Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии
14:38 Город (Москва и область) Прививочный пункт в ГУМе закрыт
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