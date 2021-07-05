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Общество     05.07.2021 12:40

Владимир Меньшов. Биография

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Теги:  Владимир Меньшов  Меньшов  биография 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Народный артист РСФСР, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни.

Владимир Валентинович Меньшов. Биография

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году в семье сотрудника НКВД. Детство провел в Астраханской области. В 1961 году поступил в школу-студию МХАТ, которую закончил в 1965 году. В 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

С 1968 года начал снимать фильмы в качестве режиссера, с 1970 года снимался в кино как актер. Также писал сценарии к фильмам, с 1996 года выступал и как продюсер. В качестве актера снялся более чем в 100 фильмах.

Среди режиссерских работ Меньшова такие фильмы как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие.

С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров, затем руководил там же режиссёрскими мастерскими. Позднее преподавал во ВГИКе и в Высшей школе телевидения «Останкино».

В 1981 году картина Меньшова «Москва слезам не верит» получил «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.

С 1984 года - Народный артист РСФСР. Лауреат государственных премий РСФС и СССР. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Жена - народная артистка РФ Вера Алентова. Дочь - артистка и телеведущая Юлия Меньшова.

В 2003 году Меньшов вступил в партию «Единая Россия». На президентских выборах 2018 года режиссёр вошёл в число доверенных лиц Путина. При этом, сам Меньшов утверждал, что всегда голосовал за коммунистов.

Меньшов входил в федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» на выборах в Госдуму 2021 года.

Биография подготовлена по материалам открытых источников.

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Теги: 
Владимир Меньшов  Меньшов  биография 

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