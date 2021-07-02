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Общество
02.07.2021, 17:03
Владимиру Путину доверяют более 64% россиян - опрос
2 июля. Mossovetinfo.ru - Владимиру Путину доверяют более 64% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссий...
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Общество
02.07.2021, 16:00
Суд в Москве арестовал Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество
2 июля. Mossovetinfo.ru - Басманный районный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, который п...
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Общество
02.07.2021, 09:15
Жара вернется в Москву на следующей неделе
2 июля. Mossovetinfo.ru - Жара выше 30 градусов вернется в Москву на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущ...