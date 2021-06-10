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Общество     10.06.2021 15:41

Во второй половине июня в Москве ожидается 30-градусная жара

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Теги:  погода  прогноз погоды 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Во второй половине июня в Москву придет 30-градусная жара, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, даже сейчас температура в Москве на полградуса выше нормы, так как норма для июня составляет 21 градус тепла.

Во второй половине месяца погода станет менее дождливой и более теплой. В ночное время температура воздуха будет на уровне +18 градусов, а в дневное время температура будет подниматься до 25-30 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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