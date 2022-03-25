Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

25 марта. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг появившуюся утром 25 марта информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.



В своем телеграм-канале Володин сообщил, что состояние Жириновского оценивается как тяжелое.