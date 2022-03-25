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Общество     25.03.2022 12:14

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

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Теги:  Вячеслав Володин  Володин  Владимир Жириновский  Жириновский 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг появившуюся утром 25 марта информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В своем телеграм-канале Володин сообщил, что состояние Жириновского оценивается как тяжелое. 

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Теги: 
Вячеслав Володин  Володин  Владимир Жириновский  Жириновский 

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