Вступила в силу статья УК об уголовном наказании для лихачей, лишенных прав

10 января, Mossovetinfo.ru - Вступила в силу спустя 10 дней со дня подписания Президентом России новая статья УК РФ — ст. 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».



Срок до двух лет можно получить за неоднократное превышение скорости на 60 км/ч и более или выезд на встречную полосу. Если водитель уже привлекался по этой статье, за следующее нарушение ему грозит еще более жесткая ответственность по 2 части этой же статьи: максимальный срок лишения свободы возрастает до 3 лет.



По мнению экспертов, юристов, — к уголовной ответственности по ст. 264.2 могут привлечь водителя, который в течение года попался на разных типах нарушений — сначала превысил скорость на 60 км/час, потом на 80 км/час, а затем совершил выезд на встречную полосу. Наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.