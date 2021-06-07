«Яндекс» рассказал об уникальных для разных регионов словах

7 июня. Mossovetinfo.ru — Аналитики «Яндекса» и сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова на основе изучения статей и комментариев пользователей «Яндекс.Дзен» назвали слова, которые используют только жители конкретных регионов.



В частности, жители Москвы используют слова «едальня» (заведения общепита), «корнер» (торговая точка), «человейник» (многоквартирный дом).



Жители Санкт-Петербурга используют слово «больняк» для обозначения больничного листа. Сибиряки используют слова «шушлайка» - так у Сибири называют малолитражные автомобили, а на Дальнем Востоке использую слово «темпер» для обозначения температуры.



Игру в салки в разных регионах могут назвать догоняшками, салками или ляпками, а ластик — стёркой и стирашкой.



Контейнеры для мусора в различных регионах называют мульдой, кеской, мусорником, пухто, кагатом и мусорницей. Слово «отличный» звучит в разных регионах как баский, бомбовский, зашибательский, суперный и уматный.



При этом отмечается, что в некоторые слова могут употребляться сразу в нескольких регионах, особенно если эти регионы соседние.