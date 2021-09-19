Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5 процента, следует из данных сервиса по наблюдению за ДЭГ. Всего был выдан 1 миллион 943 тысячи 590 бюллетеней.



Всего для участия в дистанционном электронном голосовании в Москве было зарегистрировано 2 миллиона 14 тысяч 765 избирателей. Всего в Москве могли принять участие в голосовании 7 миллионов 587 тысяч избирателей.



Выборы депутатов Госдумы проходили с 17 по 19 сентября. В Москве прошли выборы депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино.